Укрцукор заявляє про скорочення експорту вдвічі

Українські виробники за червень поточного маркетингового року на 40% порівняно з попереднім місяцем скоротили експорт цукру - до 24,8 тис. т.

Про це повідомляє Національна асоціація цукровиків України "Укрцукор".

"За червень поточного маркетингового року українські виробники експортували 24,8 тис. т цукру, що на 40% менше, ніж у травні (41,3 тис. т)", - йдеться у повідомленні.

Основним імпортером українського цукру в червні залишився Азербайджан, проте Лівія склала йому конкуренцію – по 28% від загального об’єму експорту припадає на ці дві країни. Також значні поставки здійснювались у Грузію і Таджикистан – 12% і 10% відповідно.

Сумарно за 10 місяців 2018/2019 МР було експортовано 403,0 тис. т цукру, що майже на 20% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

«Ймовірно, що за результатами поточного маркетингового року експорт цукру становитиме близько 500 тис. т. Це, орієнтовно, на 10% менше, ніж за минулий МР. Зниження обсягів поставок зумовлене низькими світовими цінами на цукор та несприятливою кон’юнктурою», - спрогнозувала заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Бутило.

За оцінками аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» у наступному сезоні кількість працюючих цукрових заводів скоротиться з 42 до 34, а виробництво цукру очікується на рівні 1,1-1,2 млн т.

Україна входить до 20 найбільших виробників цукру у світі і замикає десятку найбільших експортерів - за результатами 2018 року сума експорту становила 217 млн дол.

У 2018/2019 маркетинговому році переробку цукрових буряків здійснювали 42 цукрозаводи, які виробили 1,823 млн тонн солодкої продукції при потребі внутрішнього ринку 1,3 млн тонн. Перехідні запаси цукру минулих років на початок поточного маркетингового року оцінюються в обсязі 390 тис. тонн. Експортний потенціал цукру в поточному році оцінюється щонайменше у 600 тис. тонн.