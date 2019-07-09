АЕС України минулої доби виробили 200,50 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 8 липня 2019 року, вироблено 200,50 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 8 липня, станціями вироблено 200,50 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

9 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 119-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 37-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 46-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 55-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 227-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 860 МВт, РАЕС – 1790 МВт, ЮУАЕС – 1690 МВт, ХАЕС – 990 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.