Артемсіль збільшила видобуток на чверть

За перше півріччя 2019 року ДП “Артемсіль” видобуло понад 1,07 млн тонн солі, що на 24,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на інформацію пресслужби ДП "Артемсіль".

"За підсумками перших шести місяців 2019 року державне підприємство "Артемсіль" видобуло 1070,9 тис. тонн солі. Цей обсяг перевищує показник за аналогічний період 2018 року на 24,5%", - йдеться у повідомленні.

З початку 2019 року ДП "Артемсіль" експортувало 629,9 тис. тонн своєї продукції до 15 країн; частка експортних поставок становила 58,8% від загального обсягу реалізації. Основними торговими партнерами підприємства в європейських країнах залишаються Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина, Грузія, Австрія, Сербія та інші.

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Як повідомлялося, ДП "Артемсіль" – одне з найбільших підприємств з видобутку і реалізації кухонної солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи. Виробничі потужності ДП "Артемсіль" знаходяться у місті Соледар (Донецька область).