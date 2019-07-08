До бюджету з початку року надійшло майже 529 мільярдів

До зведеного бюджету України у січні – червні 2019 року зібрано 528,8 млрд гривень, що на 14,2% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.

“За оперативними даними у січні – червні 2019 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 528,8 млрд грн. Це на 65,8 млрд грн, або на 14,2% більше, ніж у І півріччі 2018 року”, - йдеться у повідомленні.

Так, до державного бюджету забезпечено 401,3 млрд грн, що на 44,4 млрд грн, або на 12,5% перевищує відповідний показник минулого року. До місцевих бюджетів забезпечено 127,6 млрд грн, що на 21,4 млрд грн, або 20,1% більше, ніж у І півріччі минулого року.

У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 300,1% (+ 14,2 млрд грн), податку на прибуток підприємств – 105,3% (+ 2,7 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб – 104,8 % (+ 2,4 млрд грн), акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 127,3 % (+ 1,0 млрд грн), екологічного податку – 107,2 % (+ 0,1 млрд гривень).

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У розрізі основних платежів у січні – червні 2019 року приріст до січня – червня 2018 року забезпечено з частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – у 4,7 раза (+ 16,8 млрд грн), з податку та збору на доходи фізичних осіб – на 21,1% (+ 8,9 млрд грн), рентної плати за користування надрами – у 1,4 раза (+ 6,4 млрд грн), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів – на 5,1% (+ 1,3 млрд гривень).