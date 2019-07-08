За тиждень роботи нового ринку електроенергії Україна імпортувала 37,7 мільйона кВт-год

Протягом перших семи днів роботи ринку електроенергії в "енергоострів Бурштинської ТЕС" імпортовано 37,705 млн кВт-год. електроенергії зі Словаччини.

Про це пише пресслужба ДП "НЕК "Укренерго".

"Протягом 1-7 липня 2019 р. в "енергоострів Бурштинської ТЕС" імпортовано 37,705 млн кВт·годин електроенергії зі Словаччини. За той же період експорт електроенергії з "енергоострова Бурштинської ТЕС" склав 77,743 млн кВт-годин", - йдеться у повідомленні.

Експорт відбувався до Угорщини, Словаччини та Румунії.

"Імпортні поставки електроенергії наразі є найвагомішою умовою для створення прозорої конкуренції серед українських виробників електроенергії. Нова модель ринку зняла регуляторні обмеження для вільного імпорту електроенергії в Україну", - пояснили в Укренерго.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня в Україні запустили повномасштабний ринок електричної енергії.