Юнкер пов’язує прогрес у газових переговорах з РФ із завершенням анбандлінгу Нафтогазу

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер за підсумками 21 саміту Україна-ЄС підтвердив, що Єврокомісія шукає шляхи для вирішення питання умов транзиту російського газу до країн ЄС з наступного року.

Проте він зауважив, що такі зусилля мають супроводжуватися завершенням процесу анбандлінгу (розукрупнення) української компанії Нафтогаз, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що функціональні відносини між Україною, Європейським Союзом і Росією (у газовій сфері) відповідають інтересам всіх сторін. Віцепрезидент Шефчович готовий знайти рішення до кінця поточного року. Я хочу додати. Ми завжди говорили: анбандлінг Нафтогазу є дуже важливим. Це відповідає інтересам всіх українських громадян, якщо цей сектор буде більш прозорим і більш конкурентним. Ми віримо, що це трапиться вже до кінця поточного року", - сказав президент Єврокомісії.

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Як вже повідомляв Укрінформ, віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович раніше заявляв про намір скликати тристоронню зустрічі між Україною, Єврокомісією і Росією вже у вересні поточного року для переговорів щодо продовження транзиту газу до ЄС територією України після завершення чинного контракту наприкінці року.