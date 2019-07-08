Третину надходжень від е-аукціонів дало Укргазвидобування

"За результатами чотирьох проведених електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами за 6 міс. 2019 було продано права на видобуток на 20 ділянках майже на 380 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Найбільші платежі надійшли від АТ «Укргазвидобування» - 115,9 млн грн, а також від ТОВ «Нафтогазовапромислова геологія» - 25,1 млн грн.

В службі розповіли, що, для порівняння, за минулі 6 років на аукціонах було продано 70 ділянок на суму близько 70 млн грн.

Як повідомлялося, у планах Держгеонадр - підготувати 70 ділянок для продажу на електронних аукціонах на 2019 рік (30 – нафта і газ та 40 - інші види корисних копалин). За попередніми прогнозами служби, приблизна сума з продажу становитиме 50 млн дол., які будуть спрямовані до держбюджету України.