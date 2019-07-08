Запаси газу у підземних сховищах перевищили 14 мільярдів кубів

"Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ (підземних сховищах газу — ред.) вже накопичено 14,05 млрд кубометрів природного газу", - йдеться у повідомленні.

За даними Укртрансгазу, це на 21% або на 2,4 млрд кубометрів більше, ніж торік.

"З початку літа середньодобовий обсяг закачування склав 70 млн кубометрів", - відзначили у компанії.

Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" планує накопичити до зими не менш, ніж 20 млрд кубометрів газу.