Запаси газу у підземних сховищах перевищили 14 мільярдів кубів

Запаси газу у підземних сховищах перевищили 14 мільярдів кубів

Укрінформ
Запаси газу в українських підземних сховищах станом на ранок 8 липня сягнули 14,05 млрд кубометрів.
Про це повідомляє АТ "Укртрансгаз" у Facebook.

"Станом на сьогоднішній ранок в українських ПСГ (підземних сховищах газу — ред.) вже накопичено 14,05 млрд кубометрів природного газу", - йдеться у повідомленні.

За даними Укртрансгазу, це на 21% або на 2,4 млрд кубометрів більше, ніж торік.

"З початку літа середньодобовий обсяг закачування склав 70 млн кубометрів", - відзначили у компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, НАК "Нафтогаз України" планує накопичити до зими не менш, ніж 20 млрд кубометрів газу.

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