НБУ визначив банки-учасники валютних інтервенцій на цей квартал

Національний банк України визначив 20 банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях за найкращим курсом у липні - вересні 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у липні-вересні 2019 року. Список не змінився, якщо порівнювати з другим кварталом 2019 року: АТ "Альфа-Банк", АТ "Банк Альянс", ПАТ "Банк Інвестицій та Заощаджень", ПАТ "Банк Восток", ПАТ "КБ "Глобус", ПАT "ІНГ Банк Україна", АКБ "Індустріалбанк", ПАТ "Креді Агріколь Банк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк", Акціонерний банк "Південний", АТ КБ "Приватбанк", ПАT "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Сбербанк", АТ "Сітібанк", АТ "ТАСкомбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "УкрСиббанк", - йдеться в повідомленні.

У II кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, Національний банк купив 847,4 млн дол. США. Більша частина – 536 млн дол. США – куплена через інтервенції за найкращим курсом з використанням функціоналу Matching. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися. Ще 311,4 млн дол. США Національний банк купив через інтервенції за єдиним курсом також через функціонал Matching.

За цей же період НБУ продав на міжбанківському валютному ринку для згладжування курсових коливань 64,6 млн дол. США. Уся сума була продана через інтервенції за єдиним курсом через функціонал Matching.

Як відомо, інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу були запроваджені відповідно до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року.