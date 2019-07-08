АЕС України минулої доби виробили 200,08 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 7 липня 2019 року, вироблено 200,08 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

"Минулої доби, 7 липня, станціями вироблено 200,08 кВт-г електроенергії", - йдеться в повідомленні.

8 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 118-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 36-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 45-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 54-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 226-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 850 МВт, РАЕС – 1780 МВт, ЮУАЕС – 1690 МВт, ХАЕС – 990 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС — у межах норми.