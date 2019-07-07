Гройсман: Ціна газу для населення восени не зростатиме

Володимир Гройсман не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни газу для населення.

Про це глава Кабміну заявив інтерв'ю телеканалу ICTV.

“Зараз “Нафтогаз” закачує газ за нинішніми цінами. Ці ціни - в нижній точці, тому вони не можуть бути підвищені, оскільки запас газу (в сховищах - ред.) на початок опалювального сезону буде сформований в 20 млрд. куб м”, - зазначив Володимир Гройсман.

За його словами, цього Україні цілком вистачить для проходження опалювального сезону.

Премʼєр наголосив, що не бачить об'єктивних підстав для підвищення ціни на газ. І додав, що робитиме все, аби “монополісти дотримувалися стратегії зменшення цін - і в жодному разі не підвищення”.