До України вперше надійшла нафта зі США

В одеський порт прибув танкер під прапором Гонконгу, який привіз із США 75 тис. тонн нафти.

Про це повідомляє адміністрація Одеського морського порту.

"До причалу №2Н нафтогавані Одеського порту був поставлений танкер Wisdom Venture (довжина – 237 м, прапор Гонконг), який доставив із США 75 тис. тонн нафти", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за даними Business Information Network, партія нафти сорту Bakken закуплена ПАТ “Укртатнафта" для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

“Наше підприємство має великий досвід роботи з нафтовантажами. Свого часу через порт ішла транзитом у великих обсягах нафта з Росії та Казахстану, венесуельська для Мозирського НПЗ у Білорусі. Зараз періодично заходять танкери із сировиною з Азербайджану. Новому вантажопотоку зі США також буде надано якісний сервіс перевалки", - розповів начальник адміністрації Одеського порту Ігор Ткачук.

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Підкреслюється, що Wisdom Venture вперше в історії України доставив нафту в нашу країну безпосередньо зі США. Сировину планується відправити на Кременчуцький НПЗ нафтопроводом "Одеса - Кременчук".

Наступний танкер із нафтою сорту Bakken може прибути до Одеси вже в серпні.

Фото: port.odessa.ua