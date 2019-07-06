Shell повідомляє про нову зупинку "Дружби" через брудну нафту

Російські поставки трубопроводом "Дружба" на нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, федеральна земля Бранденбург знову призупинені.

Як повідомляє DW, представник енергетичного концерну Shell підтвердив відповідне повідомлення газети Handelsblatt.

Так само, як і у квітні, у російській нафті виявлено підвищену концентрацію органічних хлоридів, що може завдати шкоди обладнанню нафтопереробних заводів.

Із постачальниками й оператором нафтопроводу "Дружба" ведуться переговори з метою з'ясувати причини неполадок, сказав представник Shell. Одночасно він підкреслив, що постачання нафтопродуктами забезпечено.

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Нагадаємо, 19 квітня білоруський концерн "Білнафтохім" повідомив про постачання некондиційної нафти з РФ. Міненерго Росії підтвердило факт забруднення російської нафти діхлоретаном — токсичною речовиною із сильними корозійними властивостями. Вимушена зупинка роботи нафтопроводу "Дружба" сталася 25 квітня 2019 року через відмову прийому російської сировини із понаднормовим вмістом хлорорганічних сполук на приймально-здавальній дільниці "Будковце" у Словаччині.

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу "Укртранснафті" вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину. Згодом, 17 травня, у зв’язку з потребою в європейських партнерів у додатковому часі на проведення підготовчих заходів оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. 9 червня, вдалося частково відновити транзит чистої російської нафти трубопроводом "Дружба" до Польщі.

Згодом у "Транснефти" запропонували врегулювати проблему з "брудною" нафтою поза судом і заявили, що потребують для цього від двох до трьох місяців.