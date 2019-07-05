Рахункова палата розпочала "нафтогазовій" аудит

Рахункова палата розпочала аудит ефективності управління об’єктами державної власності у нафтогазовому комплексі.

Про це у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"Рахункова палата розпочала контрольний захід по "Нафтогазу", а саме аудит ефективності управління об’єктами державної власності у нафтогазовому комплексі, що мають фінансові наслідки для державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

Пацкан наголосив на неприпустимості перешкоджання діяльності аудиторів Рахункової палати, та пообіцяв у випадку протидії вживати інші заходи, запрошувати правоохоронні органи.

"Ми розраховуємо на підтримку Кабміну в цьому питанні. Адже у червні Прем’єр-міністр сам звернувся до Рахункової палати та інших органів щодо перевірки формування ціни на газ у зв’язку з підвищенням цін для населення", - зазначив Пацкан.

Як повідомлялось, у квітні Рахункова палата здійснила аудит НАК "Нафтогаз України". Перевірка почалась наприкінці листопада минулого року.

Метою аудиту було дослідити планування та своєчасність надходження дивідендів від Нафтогазу у бюджет. НАК заявив, що не допустив Рахункову палату через відсутність повноважень на здійснення такої перевірки. Тому, ще у березні 2019 року Рахункова палата повторно заявила про намір провести аудит і пообіцяла надати звіт про виявлені порушення.