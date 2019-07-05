Україна збільшила міжнародні резерви до $20,6 мільярда

Міжнародні резерви України у червні зросли на 1,2 млрд доларів, що відбулося завдяки розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Станом на 1 липня 2019 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 20 638,9 млн дол. США (в еквіваленті). У червні вони зросли на 6,4% завдяки насамперед розміщенню урядом єврооблігацій і купівлі Національним банком валюти на міжбанківському ринку”, - йдеться у повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники.

"По-перше, операції уряду з управління державним боргом. Так у червні надходження від розміщення облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики (ОВДП та ОЗДП) становили 1,612 млрд доларів. Частина цих надходжень була спрямована на обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті. Загальна сума таких виплат становила 952,4 млн доларів (в еквіваленті). З них 773,6 млн доларів сплачено за ОВДП. Платежі уряду та Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду становили 157,5 млн доларів. Решта коштів спрямована на виконання інших зобов’язань перед іноземними кредиторами та міжнародними фінансовими організаціями", - зауважили у пресслужбі.

По-друге, як зазначили у Нацбанку, наразі сприятлива ситуація на валютному ринку, що склалася унаслідок збереження позитивної цінової кон’юнктури для українського експорту, помірних обсягів імпорту та припливу іноземного капіталу у державні цінні папери, номіновані у гривні. Поінформовано, що ці фактори зумовили перевищення пропозиції валюти над попитом і дали Національному банку змогу поповнити міжнародні резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку на загальну суму 322,3 млн доларів. Зокрема, 183,0 млн доларів було куплено під час здійснення інтервенцій шляхом запиту найкращого курсу та 139,3 млн доларів – за єдиним курсом.

"По-третє, переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості та курсу гривні до іноземних валют). У минулому місяці їх вартість збільшилася на 254,6 млн доларів (в еквіваленті)", - додали у преслужбі.

Як зазначається, станом на 1 липня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.