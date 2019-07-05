Фінансовий ринок України переходить на нову систему обліку цінних паперів

На фінансовому ринку України 5 серпня 2019 року відбудеться запуск нової ІТ-системи для централізованого депозитарного обліку цінних паперів.

Про це повідомляється на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

«З серпня на фінансовому ринку України буде запроваджена нова ІТ система для централізованого депозитарного обліку цінних паперів DEPEND Q. В DEPEND Q буде переведена інформація про 4,33 мільйони рахунків власників цінних паперів, номінальна вартість яких становить 1,7 трильйони гривень», - йдеться в повідомленні.

У НКЦПФР зауважили, що наразі нова система обліку цінних паперів проходить повномасштабне тестування всіма учасниками ринку. За даними Національного депозитарію України (НДУ), вже 127 депозитарних установ, а це більше половини ліцензіатів, встановили нову систему, пройшли авторизацію і розпочали проводити облікові операції. Етап повномасштабного тестування триватиме до 22 липня 2019 року. Запуск нової системи відбудеться 5 серпня 2019 року.

Запровадження нової системи, що відповідає найвищим міжнародним стандартам забезпечить повноцінну технологічну інтеграцію України у світову облікову систему цінних паперів, суттєво підвищить можливості залучення іноземних і вітчизняних інвестиції у цінні папери, створить передумови для запровадження нових послуг на фінансовому ринку. Ці зміни передбачені Угодою про Асоціацію України та Стратегію розвитку фінансового сектора до 2020 року.

«Ця платформа дозволить не лише автоматизувати дуже багато функцій, які стосуються обліку цінних паперів, але кардинально підвищити якість послуг для власників цінних паперів. Настане час, коли власники цінних паперів зможуть голосувати за рішення на загальних зборах акціонерів через свій смартфон. Системні зміни тривають», – прокоментував перехід до нової ІТ-платформи голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

Депозитарні установи необмежені у виборі моделі роботи на майбутнє і можуть використовувати як нову систему НДУ, так і альтернативні технологічні рішення. Але вони повинні відповідати вимогам, встановленим Комісією для цієї діяльності, у тому числі щодо взаємодії депозитарної установи з Центральним депозитарієм, подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису, мати функціонал для запобігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню, викривленню, підробленню та копіюванню інформації, тощо.

Як відомо, DEPEND Q – технологічна платформа, яка використовується на розвинених європейських ринках цінних паперів. Вона забезпечить повну технологічну інтеграцію українського ринку в європейську систему обліку цінних паперів.