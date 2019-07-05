Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету - державного уповноваженого.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
“Звільнити Вовка Андрія Михайловича з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого”, - ідеться в документі.
Крім того, іншими указами Президент звільнив з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету Валерія Полюховича та Агію Загребельську.