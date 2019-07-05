Зеленський звільнив трьох державних уповноважених АМКУ

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету - державного уповноваженого.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

“Звільнити Вовка Андрія Михайловича з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого”, - ідеться в документі.

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Крім того, іншими указами Президент звільнив з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету Валерія Полюховича та Агію Загребельську.