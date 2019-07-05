Кому належать підприємства з надання комунальних послуг: Мін'юст надасть перелік

Міністерство юстиції планує надати перелік усіх постачальників комунальних послуг з детальним описом того, хто є власниками цих підприємств.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказала перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми навели конкретні факти цін (на тепло — ред.), які були економічно необґрунтовані. На засіданні уряду буде презентація з показовими доказами з єдиного державного реєстру юридичних осіб щодо конкретних бенефіціарів того чи іншого комунального підприємства в тому числі і з іноземних та офшорних юрисдикцій", - сказала Сукманова.

Як повідомлялось, на сайті Мін’юсту з’явився онлайн-калькулятор для вирахування ціни на тепло та гарячу воду. 26 червня була прийнята постанова уряду про встановлення граничних цін на тепло. Відповідно до постанови, вартість гігакалорії тепла в містах обласного значення не має перевищувати економічно обґрунтованого значення, яке становить 1400 грн, вартість гарячої води – 83 грн за кубометр у квартирах з сушарками для рушників і 75 грн – без них.