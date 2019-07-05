В уряді ставлять під сумнів виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі

Згідно з Концепцією розвитку газовидобувної галузі Україна має збільшити видобуток власного газу до 27,5 млрд куб. м у 2020 році, однак приріст такого видобутку незначний, що ставить під загрозу виконання цієї концепції.

Про це під час години запитань до уряду у ВР сказав віцепрем'єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Концепцією розвитку газовидобувної галузі передбачено, що до 2021 року Україна має наростити власний видобуток до 27,5 млрд кубометрів газу. З яких Укргазвидобування - 20 млрд та інші підприємства - близько 7,5 млрд кубометрів газу. Протягом 2018 року обсяг видобутку газу Укргазвидобуванням збільшився на 250 млн кубів, але такий приріст видобутку газу незадовільний і це ставить під загрозу виконання цієї концепції", - сказав Розенко та додав, що для виправлення даної ситуації слід покращити ефективність діяльності Укргазвидобування та відкрити можливості для іноземних інвесторів розвивати нашу газову галузь та розвивати альернативу природному газу.

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Як відомо, Концепції розвитку газовидобувної галузі була затверджена Кабінетом міністрів у 2016 році. Ця програма передбачала збільшення видобутку газу в Україні до 27,6 млрд куб. м у 2020 році. Одночасно планувалося зменшення потреби українських споживачів у цьому виді палива до того ж рівня за рахунок впровадження програм з енергоефективності. Станом на кінець 2018 року видобування газу в Україні сягнуло 21 млрд куб. м, а потреба у ньому становила 32 млрд куб. м.