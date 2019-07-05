Нафта торгується різноспрямовано: Brent слабо зростає, WTI дешевшає

Ціни на нафту еталонних марок рухаються різноспрямовано під час торгів у п'ятницю. Одночасно за підсумками тижня котирування можуть продемонструвати найбільш значне зниження з травня, оскільки побоювання щодо обсягів світового попиту на нафту переважили продовження угоди про обмеження видобутку ОПЕК+.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вересневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на $0,11 (на 0,17%) - до $63,41 за барель. У четвер їхня ціна опустилася на $0,52 (на 0,81%) і становила на закриття $63,3 за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) опускаються на $0,49 (на 0,85%) - до $56,85 за барель. У четвер торгові майданчики в США були закриті у зв'язку зі святкуванням Дня незалежності.

З початку поточного тижня Brent втратила близько 5% своєї вартості, WTI - близько 3%.

Нафтовий ринок "потрапив у пастку між збереженням угоди країн ОПЕК і не-ОПЕК про скорочення видобутку і загрозою глобальної рецесії", відзначає віцепрезидент з ринкового аналізу Oanda Дін Поплвел.

Останні дані з США, які показали, що запаси нафти в країні впали менше прогнозу, також посилили побоювання з приводу надмірної пропозиції на ринку, вважає він.

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Як повідомлялося, резерви нафти в США за минулий тиждень знизилися на 1,1 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували їхнє падіння на 3,7 млн барелів.

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,23 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 63,28 долара за барель, що на 2 центи нижче за рівень закриття торгів ($63,30).