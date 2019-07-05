АЕС України минулої доби виробили 201,39 млн кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 4 липня 2019 року, вироблено 201,39 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 4 липня, станціями вироблено 201,39 кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

5 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків. На енергоблоці №2 Запорізької АЕС 115-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №5 Запорізької АЕС 33-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Рівненської АЕС 42-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 51-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 223-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1820 МВт, ЮУАЕС – 1685 МВт, ХАЕС – 990 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.