Букмекери назвали головного претендента на посаду глави МВФ

Букмекери назвали головного претендента на посаду глави МВФ

Укрінформ
Очільника Банку Англії Марка Карні вважають головним претендентом на заміщення Крістін Лагард на посаді директора-розпорядника МВФ.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на букмекерський сайт Betway. 

"Хоч він і народився у Канаді, Карні відповідає вимогам - у нього ірландський паспорт і британське громадянство, а його очікуваний відхід з Банку Англії в січні представляється своєчасним", - вважає Алан Алджер з Betway.

Як зазначається, Betway приймає ставки 7 до 2 на те, що Карні очолить МВФ.

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Другим фаворитом вважається екс-голова Резервного банку Індії Рагхурам Раджан. Букмекери ставлять на його перемогу в співвідношенні 9:2.

Колишній міністр фінансів Великої Британії Джордж Осборн і екс-голова ФРС Джанет Йеллен в числі аутсайдерів - на них ставлять в співвідношенні 25:1.

Як повідомлялося, Лагард була висунута на посаду президента Європейського центробанку і може зайняти це крісло після того, як 31 жовтня його звільнить Маріо Драгі.

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