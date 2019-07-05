Експорт до Канади збільшився у півтора раза

Україна за І квартал 2019 року експортувала до Канади товарів та послуг на 41,9 млн доларів, що на 48,8% більше, ніж за січень-березень 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі у Facebook.

"У I кварталі 2019 року Україна експортувала до Канади товарів та послуг на $41,9 млн, що на 48,8% більше, у порівнянні з аналогічним періодом у 2018", - йдеться у повідомленні.

Експорт товарів у Канаду за І квартал 2019 року зріс на 62,4% у порівнянні з торішнім аналогічним показником і сягнув 27,2 млн доларів. Структура експорту до Канади у І кварталі 2019 року виглядає так: продукти переробки овочів – 28,7% від загального обсягу, мідь та вироби з неї ‒ 17,1%, чорні метали – 12,6%, екстракти дубильні – 8,2%, ядерні реактори та котли ‒ 4,7%.