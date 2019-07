НБУ оновив вимоги до системи внутрішнього контролю в банках

Національний банк України оновив вимоги щодо організації системи внутрішнього контролю у банках та банківських групах.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України вдосконалив вимоги щодо організації системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах. Оновлення вимог до побудови та функціонування системи внутрішнього контролю в банках базується на положеннях нової редакції настанов Європейського органу банківського нагляду про корпоративне управління (вересень 2017 року) та методологічних засадах міжнародного стандарту COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оновлення стосувалися деталізації повноважень та обов’язків суб’єктів системи внутрішнього контролю банку, запровадження вимог щодо побудови системи внутрішнього контролю банку на основі моделі трьох ліній захисту, деталізації процедури та видів внутрішнього контролю, встановлення критеріїв впровадження та функціонування компонентів системи внутрішнього контролю банку та визначення критеріїв оцінки ефективності системи внутрішнього контролю банку.

Читайте також: НБУ визначив 14 системно важливих банків

Постановою правління НБУ №88 від 2 липня 2019 року затверджено Положення про організацію системи внутрішнього контролю у банках України та банківських групах. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного оприлюднення. Розробка Положення здійснювалась у співпраці з банківською спільнотою та міжнародними експертами. Враховуючи обсяг завдань, які мають виконати банки, постановою НБУ передбачений піврічний період імплементації норм Положення (до 2 січня 2020 року).

Цією ж постановою визнано такою, що втратила чинність, постанову №867 від 29 грудня 2014 року "Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України".

Фото: NBU