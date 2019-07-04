Іноземці зберігають в українських ПСГ близько 840 мільйонів кубів газу
Про це написав у Facebook директор зі стратегії та розвитку бізнесу Укртрансгазу Cергій Макогон.
"АТ "Укртрансгаз" зберігає в підземних сховищах газу (ПСГ) 13,6 млрд куб. м природного газу, з яких 840 млн куб. м — газ нерезидентів, який зберігається на "митному складі", - написав Макогон.
Він прокоментував, що провідні європейські трейдери вже активно співпрацюють з оператором ГТС та ПСГ України на прозорих та конкурентних умовах, які базуються на європейському законодавстві.
Усього серед замовників послуги близько 30 іноземних компаній.
Як повідомлялося, на базі 10 газосховищ Укртрансгазу (Червонопартизанське, Солохівське, Богородчанське, Більче-Волицьке-Угерське, Угерське, Дашавське, Опарське, Кегичівське, Пролетарське, Краснопопівське) створені організаційно-правові можливості для функціонування митного режиму "митний склад".
Зазначений митний режим надає можливість замовникам послуг зберігати природний газ у підземних газосховищах України в митному режимі «митний склад» протягом 1095 днів без сплати податків та митних зборів.