Іноземці зберігають в українських ПСГ близько 840 мільйонів кубів газу

АТ "Укртрансгаз" зберігає у підземних сховищах газу 13,6 млрд кубометрів природного газу, з яких 840 млн кубометрів належать іноземним компаніям і перебувають на "митному складі".

Про це написав у Facebook директор зі стратегії та розвитку бізнесу Укртрансгазу Cергій Макогон.

"АТ "Укртрансгаз" зберігає в підземних сховищах газу (ПСГ) 13,6 млрд куб. м природного газу, з яких 840 млн куб. м — газ нерезидентів, який зберігається на "митному складі", - написав Макогон.

Він прокоментував, що провідні європейські трейдери вже активно співпрацюють з оператором ГТС та ПСГ України на прозорих та конкурентних умовах, які базуються на європейському законодавстві.

Усього серед замовників послуги близько 30 іноземних компаній.

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Як повідомлялося, на базі 10 газосховищ Укртрансгазу (Червонопартизанське, Солохівське, Богородчанське, Більче-Волицьке-Угерське, Угерське, Дашавське, Опарське, Кегичівське, Пролетарське, Краснопопівське) створені організаційно-правові можливості для функціонування митного режиму "митний склад".

Зазначений митний режим надає можливість замовникам послуг зберігати природний газ у підземних газосховищах України в митному режимі «митний склад» протягом 1095 днів без сплати податків та митних зборів.