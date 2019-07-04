Україна цьогоріч експортувала до Китаю агропродукції на майже $800 мільйонів

Експорт агропродукції з України до Китаю за січень-травень 2019 року сягнув 795 млн дол. США.

Це зазначила в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольга Трофімцева під час робочої зустрічі з китайською делегацією на чолі із заступником голови Національної адміністрації продовольчих та стратегічних резервів КНР (NAFRA) паном ЛУ Цзінбо, повідомляє Мінагрополітики.

"Китай є одним з ключових торговельних партнерів України в сфері АПК, який стабільно входить в ТОП 5 країн-імпортерів української аграрної продукції. За 5 місяців цього року аграрний товарообіг між країнами склав понад $860 млн, при цьому експорт досяг $795 млн", - зазначила Трофімцева.

Вона наголосила, що Україна активно працює над питанням диверсифікації ринків експорту вітчизняної продукції аграрного комплексу, а КНР – зацікавлена в диверсифікації імпорту такої продукції.

ЛУ Цзінбо підтвердив зацікавленість КНР щодо посилення співпраці між країнами в галузі АПК.

У ході зустрічі обговорювались важливі питання щодо налагодження ефективної аграрної експортної логістики, а також співпраця у сфері розвитку аграрних технологій та сільськогосподарському машинобудуванні.

Сторони домовилися розпочати роботу над рамковим документом, який зафіксує напрями співпраці між Мінагрополітики України та Національною адміністрацією продовольчих та стратегічних резервів КНР. Планується, що вже цього року документ буде підписано в м. Пекін у КНР.

Протягом останніх років двосторонній товарообіг продукцією АПК між Україною та КНР становить понад 1 млрд дол. США. Частка продукції АПК у загальній структурі українського експорту до КНР становить більше 50%. Сьогодні Україна є основним постачальником до Китаю кукурудзи та соняшникової олії (≈60-80% всього імпорту Китаєм протягом останніх років).

Фото: minagro.gov.ua