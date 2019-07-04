За пів року Україна запозичила понад 240 мільярдів - Мінфін

За І півріччя 2019 року державні запозичення становили близько 241,7 млрд грн: внутрішні — 185,6 млрд грн; зовнішні — 56,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“Державні запозичення станом за перші шість місяців цього року за загальним фондом державного бюджету склали близько 241,7 млрд грн. При цьому, платежі з погашення державного боргу станом на 1 липня 2019 року становили 211,0 млрд гривень”, - йдеться в повідомленні.

Від розміщення ОВДП на фінансування Державного бюджету залучено 185,6 млрд грн (на 101,5 млрд грн більше, ніж за відповідний період минулого року). Зокрема, цього року було випущено облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) в гривні на 120,2 млрд грн, у доларах – на 2,2 млрд доларів, у євро – на 0,2 млрд євро. Значне збільшення вкладень інвесторів в ОВДП, відзначають у Мінфіні, передусім пов’язано з активною участю нерезидентів, що збільшили свій портфель ОВДП за 2019 рік більше ніж у 9 разів (з 6,3 млрд грн до 57,2 млрд грн), чому сприяли макроекономічна стабільність, а також приєднання України до мережі міжнародного центрального депозитарію цінних паперів Сlearstream.

Із зовнішніх джерел, згідно з даними Мінфіну, за січень-червень 2019 року залучено 56,1 млрд грн: отримано другий транш кредиту під гарантію Світового банку у сумі 529 млн євро, додатково розміщено облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) 2018 року на номінальну суму 350 млн доларів та здійснено перший за останні 15 років випуск єврооблігацій у євро на суму 1 млрд євро з терміном погашення 7 років та ставкою 6,75% річних.