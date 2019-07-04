На перших аукціонах Енергоатом реалізував майже 5 млрд кВт-г електроенергії

На перших аукціонах Енергоатом реалізував майже 5 млрд кВт-г електроенергії

Укрінформ
На перших аукціонах, які відбулись в рамках запуску нового ринку електричної енергії, найпотужніший виробник електроенергії в Україні - НАЕК "Енергоатом", реалізував майже 5 млрд кВт-г електроенергії базового навантаження.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Компанія послідовно готувалась до роботи в новому ринку електричної енергії. На виконання постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року № 483 (в редакції постанови КМУ від 12 червня 2019 року № 512), якою покладено спеціальні обов’язки на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії, Енергоатомом було ініційовано організацію та проведення аукціону з продажу електричної енергії гарантованому покупцю, операторам систем розподілу та оператору системи передачі.

Так, 27 червня 2019 року НАЕК "Енергоатом" взяв участь у першому аукціоні з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, організованому товарною біржею "Українська енергетична біржа".

На аукціоні для забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, що пройшов у вигляді спеціальної сесії, ДП "НАЕК "Енергоатом" реалізував 4 млрд 144 млн 824 тис. кВт-г електроенергії базового навантаження за ціною 56,67 коп. за кВт-г без ПДВ. Крім того, для компенсації технологічних втрат електричної енергії на передачу/розподіл Енергоатом реалізував ще 828 млн 816 тис. кВт-г електричної енергії за граничною ціною 56,670 коп. за кВт-г без ПДВ. Таким чином, на перших аукціонах ДП "НАЕК "Енергоатом" реалізував майже 5 млрд кВт-г електроенергії базового навантаження.

На ринку "на добу наперед" за період з 1 по 3 липня 2019 року Енергоатомом було реалізовано 79 млн 319,9 тис. кВт-год електроенергії. Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" за три дні склала 1 грн 62,71 коп. за кВт-г.

Слід зазначити, що ціна реалізації електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" становила:

у квітні 2019 року – 57,87 коп. за кВт-г

у травні 2019 року – 57,96 коп. за кВт-г

За перші три дні липня 2019 року середня ціна, за якою компанією було реалізовано електричну енергію становила 71,40 коп. за кВт-г.

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Компанія зацікавлена у стабільній роботі повномасштабного конкурентного ринку, що дозволить отримувати справедливу ринкову ціну та своєчасну оплату за реалізовану електричну енергію: "Покладаємо великі надії, що новий ринок електричної енергії забезпечить прозорі і зрозумілі правила участі в ньому для всіх учасників, що сприятиме розвитку вітчизняної атомної енергетики і зростанню добробуту українського суспільства в цілому. Адже рушієм змін є здорова конкуренція на рівних умовах".

Нагадаємо, що з 1 липня 2019 року в Україні запрацював новий ринок електричної енергії. Це важливий етап впровадження реформи енергетичної системи України. Його метою є запровадження конкурентних механізмів функціонування ринку електроенергії: поява нових учасників на ринку, вільний вибір контрагентів та забезпечення права споживача вільно обирати постачальника електричної енергії, отримувати якісні послуги за конкурентною ціною.

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