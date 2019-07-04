Падіння добового видобутку газу з початку року становить 9,2% - Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявляє про незадовільні результати фінансування програми збільшення внутрішнього видобутку газу в Україні, попри те, що обсяг витрачених коштів збільшився.

Про це він написав у Facebook.

"Я працюю у Нафтогазі і тому не можу відверто це коментувати. Можу тільки зауважити, що діяльність з видобутку газу фактично субсидується з грошей, які ми отримуємо від транзиту. Фінансування цієї діяльності збільшилося в рази: якщо порівнювати 2017 і 2018 рік, фінансування (операційні та капітальні витрати у розрахунку на тисячу кубів видобутку) збільшилося більш ніж в 3 рази! І за 1 квартал 2019 воно збільшилося ще більш ніж в півтора рази! Таке збільшення фінансування стало можливим за рахунок змін у відносинах з Газпромом, оскільки ми тепер не відправляємо гроші за транзит назад до Газпрому як плату за газ (раніше ми в рази більше платили Газпрому за газ ніж отримували за транзит). Але як витрачаються гроші, направлені на видобуток, - окреме питання", - наголосив Вітренко.

Він зауважив, що через приголомшливе падіння власного видобутку газу під загрозою опинилася підготовка до нового опалювального сезону.

"Якщо порівняти середньодобовий видобуток, який було досягнуто у грудні 2018 року, з даними за червень 2019 року, падіння добового видобутку газу в Укргазвидобуванні з початку року вже складає 9,2 відсотка. Перші дні липня показуть ще більш загрозливі тенденції", - додав Вітренко.

Як повідомлялося, у 2018 році в Україні було видобуто 21 млрд куб. м газу (в 2017 році – 20,5 млрд куб. м). Збільшення видобутку газу у порівнянні з 2017 роком склало 0,5 млрд куб. м, або близько 2%. АТ "Укргазвидобування", підприємство групи Нафтогаз, видобуло 15,5 млрд куб. м газу (73,8% від загального обсягу видобутку в Україні).