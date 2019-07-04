Доходи держбюджету зросли на 12,9%

Доходи держбюджету зросли на 12,9%

Укрінформ
За січень-червень 2019 року доходи Державного бюджету зросли на 12,9% до 506,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Вже пройдено перші пів року 2019 року, і ми говоримо про ключові бюджетні показники за цей період. Доходи Державного бюджету зросли на 12,9% р/р до 506,8 млрд грн за цей період", - йдеться у повідомленні.

За І півріччя 2019 року план надходжень доходів до Державного бюджету виконаний на 95,7%.

Доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 9,5% до 448,3 млрд грн (94,1% від плану).

Читайте також: За пів року від приватизації надійшло лише 1,6% від річного плану - Мінфін

Надходження від податку на доходи фізичних осіб зросли за вказаний період на 21,1% до 51,2 млрд грн за рахунок суттєвого підвищення середньої заробітної плати (104,8% від плану). За даними Держстату середньомісячна заробітна плата за січень-травень 2019 року зросла на 20,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення фінансових результатів підприємств та брак кваліфікованої робочої сили (зокрема через міграцію), що змушує роботодавців підвищувати зарплати.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-