Доходи держбюджету зросли на 12,9%

За січень-червень 2019 року доходи Державного бюджету зросли на 12,9% до 506,8 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Вже пройдено перші пів року 2019 року, і ми говоримо про ключові бюджетні показники за цей період. Доходи Державного бюджету зросли на 12,9% р/р до 506,8 млрд грн за цей період", - йдеться у повідомленні.

За І півріччя 2019 року план надходжень доходів до Державного бюджету виконаний на 95,7%.

Доходи загального фонду Державного бюджету зросли на 9,5% до 448,3 млрд грн (94,1% від плану).

Надходження від податку на доходи фізичних осіб зросли за вказаний період на 21,1% до 51,2 млрд грн за рахунок суттєвого підвищення середньої заробітної плати (104,8% від плану). За даними Держстату середньомісячна заробітна плата за січень-травень 2019 року зросла на 20,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через підвищення мінімальної заробітної плати, поліпшення фінансових результатів підприємств та брак кваліфікованої робочої сили (зокрема через міграцію), що змушує роботодавців підвищувати зарплати.