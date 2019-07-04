Нафта дешевшає після виходу даних про запаси у США

Ціни на нафту знижуються в четвер більш як на 0,5% після виходу даних про запаси в США і через побоювання про уповільнення світової економіки.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля вересневої нафти Brent становила $63,25 (-0,89%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $56,73 (-1,06%). Попередні торги по еталонах завершилися на рівні $63,82 і $57,34 відповідно.

Американські запаси сирої нафти впали на 1,09 мільйона барелів минулого тижня, повідомило в середу Управління енергетичної інформації (EIA). Аналітики очікували, що запаси нафти знизяться на 2,96 мільйона барелів.

Зниження виявилося не таким великим, як очікували аналітики, через те, що американські НПЗ минулого тижня використовували менше сировини і скоротили обсяг переробки на 2% порівняно з аналогічним періодом на рік раніше попри те, що зараз піковий для попиту на бензин літній період.

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Станом на 09:45 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 63,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 63,84 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів ($63,82).