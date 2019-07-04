За пів року від приватизації надійшло лише 1,6% від річного плану - Мінфін

"За оперативними даними Державної казначейської служби України (ДКСУ) загальний фонд Державного бюджету у перші шість місяців 2019 року було виконано із дефіцитом у сумі 6,8 млрд грн. Так, уряд намагається рівномірно фінансувати видатки протягом року відповідно до розпису, щоб уникнути пікового фінансування в кінці року. У перші шість місяців року спеціальний фонд зведено з профіцитом у 8,6 млрд грн. При цьому надходження від приватизації становили лише 0,3 млрд грн, що становить 1,6% від річного плану", - йдеться в повідомленні.

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У міністерстві зазначають, що у рамках управління ліквідністю було ухвалено рішення про заміщення надходжень від приватизації внутрішніми запозиченнями в першій половині року.