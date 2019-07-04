Фонд гарантування продав активи банків на 18 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активи банків, що ліквідуються, на 18 мільярдів гривень, або на 750 мільйонів доларів.

Про це під час круглого столу на тему: "Чому іноземні інвестори не стоять у черзі за українськими активами?" сказала заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Фонд гарантування протягом останніх років є не тільки творцем цього ринку (ринку непрацюючих кредитів - ред.), а і активним учасником. Станом на сьогодні обсяг реалізованих активів склав близько 18 млрд гривень, тобто 750 млн доларів", - сказала Рекрут.

Вона зазначила, що найголовнішим досягненням для ринку недіючих кредитів (nonperforming loans (NPL), було створення прозорої системи продажу активів неплатоспроможних банків, однак, навіть незважаючи на таку прозору систему продажу, іноземний інвестор не поспішає заходити в Україну.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2018 році через систему торгів Prozorro.Продажі продав 5,1 тис. лотів на 6,3 млрд грн. Протягом I кварталу 2019 року Фонд гарантування вкладів реалізував активи неплатоспроможних банків на загальну суму 2 ,0798 млрд грн.

Із 1 лютого 2017 року всі без винятку лоти ФГВФО реалізуються через систему ProZorro.Продажі.

Фото: lb.ua