Енергоатом та французька Technetics Group підписали Меморандум про співпрацю

НАЕК «Енергоатом» і французька компанія Technetics Group підписали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в ядерно-енергетичній галузі.

Підписання відбулося 19 червня 2019 року в офісі представництва НАЕК «Енергоатом» в Брюселі за результатами переговорів.

Від імені НАЕК «Енергоатом» у переговорах прийняли участь генеральний директор ВП «Атомкомплект» Андрій Майстренко, директор з ремонтів НАЕК «Енергоатом» Андрій Лисиця, директор представництва НАЕК «Енергоатом» в Брюселі Андрій Тюрін та директор із запобігання і протидії корупції – радник президента НАЕК «Енергоатом» Олег Поліщук.

Під час переговорів сторони підкреслили зацікавленість у налагоджені прямих ділових стосунків між підприємствами і досягли в цьому питанні домовленостей.

Представники НАЕК «Енергоатом» поінформували компанію Technetics Group про зацікавленість у придбанні запчастин до трубопровідної арматури і пневмоприводів їх виробництва.

Довідка. Technetics Group входить до складу групи компаній EnPro Industries companies і є глобально визнаним постачальником інженерних компонентів, клапанів, вузлів та підсистем, які спеціально розроблені для високоточних і екстремальних умов застосування в атомній енергетиці, тепловій енергетиці, напівпровідниковій, аерокосмічній, медико-біологічній галузях, в сфері промислових турбін і клапанів.