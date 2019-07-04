АЕС України за минулу добу виробили 200,54 мільйона кВт-годин електроенергії

Атомні станції України за минулу добу виробили 200,54 мільйона кВт-годин електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 3 липня, станціями вироблено 200,54 кВт-г електроенергії», - йдеться у повідомленні.

4 липня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №2 Запорізької АЕС 114-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №5 Запорізької АЕС 32-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Рівненської АЕС 41-а доба середнього планового ремонту, на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС 50-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 222-а доба середнього планового ремонту.

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 840 МВт, РАЕС – 1820 МВт, ЮУАЕС – 1685 МВт, ХАЕС – 990 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Фото: npp.zp.ua