Справа на 600 мільйонів: ПриватБанк виграв суд щодо кредиту рефінансування

Велика Палата Верховного Суду підтримала правову позицію ПриватБанку в спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування НБУ ПрАТ "Ерлан" вартістю понад 600 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі банку.

"Велика Палата Верховного Суду підтримала правову позицію ПриватБанку в спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування НБУ ПрАТ "Ерлан", що намагався розірвати іпотечний договір через націоналізацію банку та вивести з-під застави майно вартістю понад 600 млн грн. Але ПриватБанк переконав суддів Великої Палати в необґрунтованості заявленого позову та здобув важливу перемогу у справі", - йдеться в повідомленні.

Судовий процес у цій справі, в якому майновий поручитель ПрАТ "Ерлан" (ТМ "Біола") намагався розірвати іпотечні правовідносини, тривав із 2017 року.