Копалини, "зелена" енергетика та ІТ: Зеленський кличе канадський бізнес в Україну

Президент Володимир Зеленський закликав канадський бізнес інвестувати в Україну.

Про це він заявив у Торонто під час зустрічі з представниками бізнесу, які входять до Economic Club of Canada, повідомляє пресслужба глави держави.

"Інвестуйте в Україну! Чому? Бо ми – одна з найбільш перспективних країн з великим потенціалом зростання", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що в Україні призначене нове керівництво СБУ, Державної прикордонної служби, Державної податкової та митної служб.

"Їхнє головне завдання – побороти контрабанду та корупцію, терміново припинити тиск на "білий" бізнес. Поступово звільняються люди, яких пов’язували з рМВФейдерством і маніпуляціями з державними реєстрами", – наголосив глава держави.

На переконання Зеленського, потенціал надходжень до державного бюджету України внаслідок припинення контрабанди, подолання корупції та виведення економіки з тіні попередньо оцінюється майже у 10 мільярдів доларів США на рік.

"Нам потрібні справедливі суди. Зараз українській судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Ми це змінимо. Наша команда готує для цього окремий план", – зауважив Президент.

Серед галузей, які можуть зацікавити інвесторів, Глава держави назвав ІТ, виробництво "зеленої" енергії та видобуток корисних копалин.

Зокрема, канадська компанія Brookfield уже інвестує десятки мільйонів доларів у будівництво ІТ-центру у Львові.

"Ми дуже зацікавлені в реалізації щонайменше п’яти таких проектів у основних містах, де сконцентрований ІТ-бізнес та відповідні університети", – підкреслив Президент.

За словами Зеленського, особливою темою є відновлення Донбасу, тому проекти щодо інвестування в цей регіон розглядатимуться першочергово.

Також глава держави запропонував створити спеціальний інвестфонд для спільного інвестування канадців українського походження в проекти в Україні.

"Як Президент України можу гарантувати повну підтримку реалізації такого проекту та захист інвестицій. Для цього створюється окрема команда", –сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжить співпрацю з МВФ та Світовим банком.

"Не маю жодного сумніву в їхній підтримці", – зазначив він.

Фото: president.gov.ua