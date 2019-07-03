Нафтогаз у четвер проведе перші електронні торги з продажу газу на УЕБ

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», що входить до групи Нафтогаз, 4 липня проведе перші електронні торги з продажу природного газу на майданчику "Української енергетичної біржі".

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

"ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» виставила на продаж через електронні торги 4 липня на майданчику «Української енергетичної біржі» 500 тис. куб. м природного газу зі стартовою ціною 5 423,14 грн/тис. куб. м (з ПДВ)", - йдеться у повідомленні.

Запропоновані до продажу обсяги розбиті на 10 рівних лотів, строк постачання – з 6 до 31 липня 2019 року.

У Нафтогазі зауважили, що комплаєнс-перевірку вже пройшли 23 потенційні контрагенти, серед яких як українські, так і міжнародні компанії – всі вони допущені до торгів 4 липня.

Як зазначив голова біржового комітету української енергетичної біржі Олексій Дубовський, вихід великої газової компанії зі значною часткою ринку на біржу є важливою подією.

"Такий крок може стати основою створення в Україні дійсно конкурентного ринку газу. Думаю, вже зараз це матиме позитивний вплив на репрезентативність біржових котирувань. До цього вони формувалися на УЕБ приватними газовидобувними компаніями, вітчизняними та міжнародними трейдерами. Ні для кого не секрет, що ціни групи Нафтогаз є вагомим орієнтиром для ринку. Тепер ми отримали чудову можливість додати українському газовому ринку ще більшої прозорості, конкурентності та прогнозованості», – наголосив Дубовський.

Як повідомлялось, торги природним газом на УЕБ проводяться вже понад два роки, в них беруть участь близько 200 трейдерів та приватних видобувників газу. Втім, обсяг торгів на біржі досі залишався відносно невеликим, оскільки більшість угод на українському газовому ринку укладається через прямі договори. У 2017 році на біржі було реалізовано 137,1 млн кубометрів газу, в 2018 році – 154,2 млн кубометрів. Водночас, попит на газ у промисловому сегменті у 2018 році становив майже 17 млрд кубометрів.