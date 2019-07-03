Відкриття ринку землі швидко не знизить кредитну ставку для аграріїв — експерт

Відкриття ринку землі не призведе до швидкого та суттєвого зниження відсоткової ставки по кредитам на купівлю землі для аграріїв.

Про це заявила голова Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова у Києві під час панельної дискусії “Старт ринку землі: чи варто на першому етапі виставляти тільки державні землі?”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“При відкритті ринку землі відсоткова ставка по кредитуванню аграріїв швидко знижуватися не буде”, - заявила Коробкова.

Разом з тим, вона зазначила, що з часом ставки по кредитам для придбання земельних ділянок можуть знизитися на 5-8 відсоткових пунктів, але нижче облікової ставки Національного банку ставок точно не буде.

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Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 року мораторій на продаж сільгоспземель був введений як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин і створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово продовжував його дію.

У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

Як нещодавно заявив Президент України Володимир Зеленський, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде знято до кінця 2019 року.