Відкриття ринку землі швидко не знизить кредитну ставку для аграріїв — експерт

Відкриття ринку землі швидко не знизить кредитну ставку для аграріїв — експерт

Укрінформ
Відкриття ринку землі не призведе до швидкого та суттєвого зниження відсоткової ставки по кредитам на купівлю землі для аграріїв.

Про це заявила голова Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова у Києві під час панельної дискусії “Старт ринку землі: чи варто на першому етапі виставляти тільки державні землі?”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“При відкритті ринку землі відсоткова ставка по кредитуванню аграріїв швидко знижуватися не буде”, - заявила Коробкова.

Разом з тим, вона зазначила, що з часом ставки по кредитам для придбання земельних ділянок можуть знизитися на 5-8 відсоткових пунктів, але нижче облікової ставки Національного банку ставок точно не буде.

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Як повідомляв Укрінформ, заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення була запроваджена ще у 2001 році. З 2002 року мораторій на продаж сільгоспземель був введений як тимчасовий захід з метою забезпечення нормативного врегулювання земельних відносин і створення інфраструктури ринку землі, після чого парламент неодноразово продовжував його дію.

У грудні 2018 року Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

Як нещодавно заявив Президент України Володимир Зеленський, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення буде знято до кінця 2019 року.

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