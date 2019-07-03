Рожкова каже, що позов проти неї зʼявився через публікацію жителя Баришівки

Перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова заявила, що приводом для подання позову щодо заборони їй працювати на даній посаді стала публікація жителя Баришівки Антона Лук’яненка на сайті ОРД.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"На продовження моєї історії, пов’язаної з Баришівським райсудом Київської області, який хоче мені заборонити працювати в НБУ. Вдалось дізнатись кілька цікавих подробиць про двох фігурантів цього процесу. Нагадаю, їх всього троє: Андрій Барташ (позивач), я - Катерина Рожкова (відповідач – 1) та Антон Лук’яненко (відповідач – 2). Як виявилось, приводом для подання цього позову стала публікація жителя Баришівки Антона Лук’яненко з назвою «Катерина Рожкова – взірець державного управлінця» на сайті … ОРД. Звісно, в інших умовах я би не давала посилання на цей, м’яко кажучи, сумнівний сайт", - написала Рожкова.

Вона зазначила, що 6 червня Лук'яненко написав текст, в якому зобразив її як людину, що ледь не самотужки «зупинила дефолт в Україні та обвал гривні».

"Як він дійшов таких висновків, що його надихало – окреме питання. Враховуючи «високу» цінність вказаної статті, її не прочитав ніхто. Чи майже ніхто. Як виявилося, цей текст не залишився непоміченим принаймні однією людиною. Він до глибини душі обурив іншого жителя Баришівки – Андрія Барташа, який вирішив заперечити викладене у суді, вбачаючи в твердженнях пана Антона Лук’яненка порушення власних прав! І паралельно заборонити мені працювати в НБУ. Ось так, я стала об’єктом запеклого судового протистояння між двома жителями Баришівки. Судячи з усього, це питання для них є найбільш принциповим. Це мабуть чистий збіг обставин, але ці два пани між собою знайомі. А.Барташ між іншим, був засновником компанії «Нібіру Х», в якій Антон Лук’яненко досі працює на посаді директора", - зазначила Рожкова.

Вона зазначила, що на 22 липня суд призначив засідання у справі по суті, і цього разу у неї з’явиться можливість на захист у суді.

Як повідомлялось раніше, 13 червня у Національному банку України повідомили, що до них надійшов лист від фізичної особи, зі змісту якого випливає, що 11 червня Баришівський районний суд Київської області нібито ухвалив рішення про заборону Катерині Рожковій брати участь у засіданнях Правління НБУ та виконувати покладені на неї посадові обов’язки. Водночас наразі жодної відповідної ухвали суду не міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень та, відповідно, Національний банк не отримував її від суду.