“Тарифна комісія” підвищила ціну для Укртрансгазу
Про це інформує пресслужба Укртрансгазу.
"Документ передбачає встановлення тарифу на закачування в розмірі 93,3 грн за 1000 кубометрів на добу (без ПДВ), а на відбір – 97,2 грн -за 1000 кубометрів на добу (без ПДВ). При цьому тариф на послуги зі зберігання залишиться без змін – 0,172 грн за 1000 кубометрів на добу. Тарифи встановлюються з 1 серпня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування Постанови в офіційному друкованому виданні – газеті "Урядовий кур'єр", - йдеться у повідомленні.
Розрахунок тарифів здійснено з урахуванням коригування річної планової тарифної виручки Укртрансгазу.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України передано з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України», засновником якої на 100% є АТ «Укртрансгаз».