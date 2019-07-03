“Тарифна комісія” підвищила ціну для Укртрансгазу

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 серпня встановила тариф для АТ "Укртрансгаз" на закачування газу до сховищ у розмірі 93,3 грн за тис. кубометрів (проти 64,4 грн за тис. кубометрів), а на відбір - 97,2 грн за тис. кубометрів (проти 67,1 грн за тис. кубометрів).

Про це інформує пресслужба Укртрансгазу.

"Документ передбачає встановлення тарифу на закачування в розмірі 93,3 грн за 1000 кубометрів на добу (без ПДВ), а на відбір – 97,2 грн -за 1000 кубометрів на добу (без ПДВ). При цьому тариф на послуги зі зберігання залишиться без змін – 0,172 грн за 1000 кубометрів на добу. Тарифи встановлюються з 1 серпня 2019 року, але не раніше дня, наступного за днем опублікування Постанови в офіційному друкованому виданні – газеті "Урядовий кур'єр", - йдеться у повідомленні.

Розрахунок тарифів здійснено з урахуванням коригування річної планової тарифної виручки Укртрансгазу.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2019 року функцію технічної експлуатації газотранспортної системи України передано з АТ «Укртрансгаз» до ТОВ «Оператор ГТС України», засновником якої на 100% є АТ «Укртрансгаз».