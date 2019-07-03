Уряд незабаром представить програму оновлення доріг місцевого значення - Гройсман

Кабмін планує найближчим часом представити стратегію оновлення доріг місцевого значення з використанням нової технології бетонного покриття «Т-бетон», сировина для якого виготовляється в Україні.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись з журналістами у Житомирській області, повідомляє Урядовий портал.

«Є дороги між районними центрами. Вони в жахливому стані. Найближчим часом ми вийдемо з новою програмою – це стратегія будівництва доріг між районними центрами. Це буде п’ятирічна програма, вже є технологічне рішення. Ми розпочали будувати дороги і продовжимо будівництво. Ми йдемо по плану, треба посилювати цю роботу. Хотів би, аби ми працювали з випередженням графіків», - сказав Гройсман.

Від додав, що уряд незабаром представить стратегію оновлення доріг місцевого значення з використанням нової технології бетонного покриття «Т-бетон», сировина для якого виготовляється в Україні.

Гройсман також нагадав, що з 2018 року в Україні реалізується стратегія об’єднання обласних центрів якісними дорогами.

Глава уряду перебуває сьогодні в регіоні і вже оглянув ділянку траси М-06 Київ – Чоп в об’їзд м. Житомир. Ця ділянка реконструюється саме з використанням такої технології.