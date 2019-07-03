Приватний капітал має зайти в енергетику, агроіндустрію та інфраструктуру — Кубів

Для більш динамічного зростання економіки Україні слід забезпечити відкриття і лібералізацію ринків для входження приватного капіталу в енергетиці, агроіндустрії, інфраструктурі та фінансовому секторі.

На цьому наголосив перший віцепрем‘єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час панельної дискусії «Візія: Україна – країна з високими доходами» у рамках Міжнародної конференції з питань реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) у місті Торонто (Канада), повідомляє пресслужба міністерства.

«Щоб економічне зростання було більш динамічним слід забезпечити відкриття і лібералізацію ринків для входження приватного капіталу в енергетиці, агроіндустрії, інфраструктурі, фінансовому секторі, а також забезпечити умови для розвитку приватного бізнесу: дерегуляцію, захист прав власності, верховенство права, справедливу судову систему, ефективні антикорупційні заходи», - сказав Кубів.

Кубів зазначив, що наразі Україна одночасно реалізує кілька стратегічних завдань. Це вимагає мультиплікації зусиль та пошуку оптимально дієвих інструментів для прискорення зростання та реформ.

«Цифровізація дозволяє одночасно вирішити питання ефективності та прозорості державного управління, подолання корупції, інклюзивності в економіці, освіті, соціальній сфері. А ще цифрові сервіси — це додаткові 7-8% до зростання ВВП України щороку», - відзначив Кубів.

Як відомо, Ukraine Reform Conference – щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. З 2017 року конференція об’єднує українських та міжнародних державних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства задля підбиття річних підсумків процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив.