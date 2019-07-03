Енергоатом: будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива йде за графіком

Будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива відбувається у повній відповідності до попередньо затверджених графіків.

Про це президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський повідомив у ході виїзного засідання міжвідомчої робочої групи та штабу «Будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України», яке відбулось 1 липня у місті Чорнобиль.

У засіданні, зокрема, взяли участь голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Віталій Петрук, генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» Юрій Шейко, народний депутат України Ярослав Москаленко, а також представники Міненерговугілля, Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ, ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ «БК «Укрбудмонтаж», Київської облдержадміністрації, Поліської та Іванківської райдержадміністрацій, міськради Славутича.

«Сьогодні ми провели повний огляд усіх споруд та об’єктів ЦСВЯП, і за його результатами складається дуже позитивне враження. Темпи спорудження Сховища витримуються у повній відповідності до попередньо затверджених графіків. Відтак, я переконаний, що ми завершимо будівництво першого пускового комплексу ЦСВЯП у наступному році і успішно введемо його в експлуатацію. Хотів би, користуючись нагодою, подякувати за злагоджену та якісну роботу усім будівельникам, які працюють на цьому об’єкті, керівникам усіх підрозділів та підрядних організацій, задіяних у будівництві», - зазначив Юрій Недашковський.

Президент компанії окремо відзначив, що на початку червня на ЦСВЯП з інспекторською перевіркою стану реалізації даного проекту перебували представники Корпорації закордонних приватних інвестицій США – OPIC, завдяки гарантіям якої на американському фондовому ринку Енергоатомом було залучено кредит у 250 млн дол. для будівництва Cховища.

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«Представники OPIC висловили задоволення темпами та масштабами будівництва ЦСВЯП та переконались що кошти використовуються ефективно, а Україна виконує усі свої зобов’язання за цим проектом», - наголосив очільник Енергоатому.

Окрему увагу учасники засідання штабу з будівництва ЦСВЯП приділили ситуації з використанням коштів, які НАЕК «Енергоатом» перераховує Київській державній обласній адміністрації в рамках поступового відрахування 10% загальної вартості будівництва ЦСВЯП на соціально-економічний розвиток прилеглих до Сховища територій, а саме Іванківського і Поліського районів Київської області та міста Славутич.

Як повідомив генеральний директор ВП «Атомпроектінжиніринг» Юрій Шейко, загалом, з початку 2019 року Енергоатом перерахував на рахунок Київської ОДА 96 млн 105 тис. грн. Народний депутат України, голова підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ярослав Москаленко, висловив невдоволення діяльністю КОДА щодо організації тендерів за проектами, реалізація яких має відбуватися за кошти, перераховані Енергоатомом. У свою чергу міський голова Славутича Юрій Фомічев наголосив, що частина тендерів обласною адміністрацією проведена, але до їхніх переможців виникає багато питань, зокрема, через відсутність в них необхідних для виконання робіт документів.

Виконуюча обов’язки голови Іванківської райдержадміністрації Тетяна Свириденко повідомила, що Київська ОДА включає до переліку проектів, фінансування яких відбуватиметься за кошти Енергоатома, об’єкти, які не узгоджувались з місцевими громадами.

У ході засідання представники місцевої влади районів, прилеглих до майданчику ЦСВЯП, висловились за перерахування Енергоатомом коштів безпосередньо районним адміністраціям.

Звертаючись до представника Київської обладміністрації, присутнього на засіданні штабу, представники адміністрацій Іванківського і Поліського районів та міста Славутич, наполягали на врахуванні побажань місцевих громад щодо переліку об’єктів, на які спрямовуються кошти Енергоатома.

Підсумовуючи обговорення питання освоєння коштів, які Енергоатом відраховує на розбудову інфраструктури прилеглих до ЦСВЯП територій, очільник Компанії закликав усі зацікавлені сторони прискорити вирішення відповідних питань, з урахуванням побажань місцевих громад.

Юрій Недашковський також дав доручення внести у протокол засідання усі пропозиції представників місцевої влади щодо використання зазначених коштів.

Нагадаємо, що підписання трьохсторонньої угоди між НАЕК «Енергоатом», Київською державною обласною адміністрацією та Державною агенцією України з управління зоною відчуження щодо «Спрямування 10% на спорудження об’єктів соціального призначення у місті Славутичі, Іванківському та Поліському районах Київської області» відбулось 16 серпня 2018 року. Загальна сума відрахувань має скласти 3,7 млрд грн.

Тристороння угода в рамках будівництва ЦСВЯП має своєю метою економічний розвиток, прилеглих до ЦСВЯП територій, та соціальний захист їх населення. Довідка. Через відсутність власного централізованого сховища Україна змушена кожен рік витрачати до 200 млн дол. на оплату послуг з вивезення та переробки відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) на території Росії.

Контракт на будівництво ЦСВЯП між Енергоатомом і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec International був підписаний ще у 2005 році, проте з ряду причин, у тому числі через зміну політичної кон'юнктури проект довгий час був фактично заморожений. Реальна робота за цим проектом відновилася у 2014 році, а будівельні роботи на майданчику ЦСВЯП, розташованому у зоні відчуження ЧАЕС, розпочались у листопаді 2017 року.

Генеральний підрядник з будівництва - компанія БК «УКРБУДМОНТАЖ». Термін введення в експлуатацію 1-го пускового комплексу заплановано на 2020 рік. ЦСВЯП стане автономною ядерною установкою, яка забезпечить тривале зберігання (100 років) ВЯП з діючих енергоблоків РАЕС, ХАЕС та ЮУАЕС. Для зберігання ВЯП використовуватиметься технологія поверхневого «сухого» зберігання із застосуванням двобар’єрної системи ізоляції ВЯП від навколишнього середовища, що забезпечується обладнанням спеціально спроектованих інженерних систем контейнерного типу. Проектна місткість ЦСВЯП складатиме 458 контейнерів HI-STORM, які зможуть вмістити у собі 16 529 відпрацьованих паливних збірок.

Фото: energoatom.com.ua