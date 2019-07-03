На Українській енергетичній біржі реалізували 3,55 мільйонів тонн енергоресурсів

На Українській енергетичній біржі у першому півріччі 2019 року реалізовано 3,55 млн тонн енергоресурсів на 14,03 млрд грн.

Про повідомляється у пресрелізі Української енергетичної біржі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"У першому півріччі 2019 року на Українській енергетичній біржі реалізовано 3,55 млн тонн енергоресурсів. У вартісному вираженні обсяги біржових торгів становили 14,03 млрд грн. (без врахування торгів диференціалами), що на 87% більше, ніж аналогічного періоду минулого року", - йдеться у повідомленні.

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У рамках запровадження оптового ринку електроенергії та у відповідності до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №270, Українська енергетична біржа була призначена організатором аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами. Перші аукціони були успішно проведені вже 27 червня для безперешкодного забезпечення споживачів електроенергією з 1 липня. На аукціонах у вигляді спеціальних сесій було реалізовано близько 5 тис. ГВт-год. електроенергії для Гарантованого покупця, оператора системи передачі та операторів системи розподілу.