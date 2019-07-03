Оренда держмайна у червні поповнила бюджет на 128 мільйонів

Надходження від сплати за оренду державного майна у червні 2019 року принесли бюджету 128 млн грн.

Про це повідомив в.о. голови Фонду державного майна України (ФДМУ) Віталій Трубаров у Facebook.

"128 мільйонів гривень до бюджету від оренди державного майна в червні. Крок за кроком випереджаємо планові показники. 67 відсотків виконання за пів року, а до кінця року виходимо на понад +30 відсотків і зможемо до державної казни перерахувати більше 1,5 мільярда гривень", - написав Трубаров.

Із початку 2019 року Фонд державного майна України вже перерахував 804 млн гривень.