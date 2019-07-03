Мінфін залучив до держбюджету 8 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 2 липня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 8,04 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики, до державного бюджету залучено 8 042 550 773,53 грн (за офіційним курсом НБУ)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було задоволено 74 заявки на придбання ОВДП зі 112 виставлених.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів України 25 червня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд грн.