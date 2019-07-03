Фонд гарантування за тиждень продав активів збанкрутілих банків на 28 мільйонів
Укрінформ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня продав активи 12 банків, що ліквідуються, на загальну суму 27,83 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
"Протягом минулого тижня (24.06. – 27.06.2019) відбувся продаж активів 12 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 27,83 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Із них на суму 8,52 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 19,00 млн грн – з реалізації основних засобів банків. Крім того 0,11 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,21 млн грн – від продажу монет та банківських металів.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб минулого тижня планував отримати від продажу активів банків, що ліквідуються, 3,3 млрд грн.