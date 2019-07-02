Маркарова: Економічний розвиток - питання нацбезпеки

Україна досягла стабілізації та зростання економіки протягом 14 кварталів поспіль, але у час зміни влади критично необхідно продовження та пришвидшення курсу реформ, оскільки від економічного зростання залежить і національна безпека України.

Таку думку міністр фінансів України Оксана Маркарова висловила під час панелі “Україна: суверенна, безпечна та процвітаюча” на конференції з українських реформ в Торонто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я вважаю, що забезпечення швидшого економічного розвитку в Україні це нині питання національної безпеки”, - заявила Маркарова.

Вона додала, що саме від того, чи вдасться залучити більше прямих інвестицій, стати невіддільною частиною європейського ланцюжка постачання товарів та європейської економіки буде залежати, чи Україна буде безпечною та й загалом чи вона залишиться суверенною на наступні сторіччя.

“Ми повернулися до економічного зростання після дуже важких реформ з підтримкою МВФ та наших партнерів. І в останні 14 кварталів економіка зростає. Інфляція впала, борг знижується, всі показники позитивні. Це має продовжуватися. Незалежно від того, що ми робитимемо, макроекономічна стабільність має бути збережена. Це завдання номер один”, - пояснила вона.

Маркарова пояснила, що зараз час на основі цієї стабільності переходити до глибших структурних реформ, серед яких і завершення земельної реформи, і реформа правосуддя. Водночас все це буде неможливо без захисту фізичної безпеки країни від російської агресії, і найкраща допомога, яку світ може дати Україні - це стояти з Україною пліч-о-пліч.

“Немає іншого вибору для України, якщо ми хочемо бути успішними, ніж продовження курсу реформ та їх пришвидшення. Наближаються парламентські вибори, потім буде створюватися нова коаліція та уряд. Продовження того, що було досягнуто та пришвидшення аби досягти більше - це рецепт успіху”, - пояснила Маркарова.

На ці її слова спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер, який модерував панель, додав, що парадоксально як з такими ресурсами, людським капіталом, сільським господарством, географічним розташуванням Україна досі має один з найнижчих ВВП на душу населення у Європі.

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“За багато попередніх років було недостатньо динаміки у розвитку. І те що ви сказали - зв’язок між прямими іноземними інвестиціями, економічним розвитком та національною безпекою - це дуже цікаво, на мою думку. Україна буде безпечною, якщо у неї буде сильний зв’язок з іноземними інвестиціями”, - підсумував він.

У канадському Торонто 2 липня відкрилася міжнародна конференція з питань реформ в Україні.

За даними Мінфіну, цього року конференцію у Торонто відвідають понад 300 партнерів України. Серед них делегації з 37 країн світу та дев'яти міжнародних організацій та інституцій.