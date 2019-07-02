Україна за червень накопичила 2,2 мільярда кубів газу

Україна в червні 2019 року збільшила запаси газу у підземних газових сховищах (ПСГ) на 2,16 млрд кубометрів - до 13,54 млрд кубометрів.

Про це повідомили у пресслужбі НАК "Нафтогаз України".

"Обсяги газу в українських підземних сховищах газу за червень зросли на 2,16 млрд кубометрів – до 13,54 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, наразі в ПСГ накопичено на 2,36 млрд кубометрів більше газу, ніж торік.

Україна продовжує накопичення газу в ПСГ у рамках підготовки до наступного опалювального сезону.

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Як повідомлялося, для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019-2020 років Нафтогаз планує накопичити у ПСГ близько 20 млрд кубометрів газу.